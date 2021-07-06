Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта

У віці 59 років раптово помер Валентин Шліхта – голова Державного агентства водних ресурсів України. Причини смерті наразі невідомі.

Сумну звістку 6 липня повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

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Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце мудрої та порядної людини. Тепер світлі спогади про нього завжди будуть жити в серцях колег, друзів та однодумців,

– написав він.

У Державному агентстві водних ресурсів висловили співчуття рідним та близьким Валентина Шліхти.

Що відомо про Валентина Шліхту Валентин Шліхта у 2010 році став керівником Українського державного науково-дослідного інституту "УкрНДІ "Ресурс" Державного агентства резерву України. У 2010 – 2011 роках був генеральним директором цієї установи.

У 2012 – 2014 роки – начальник відділу, виконувач обов'язків директора Департаменту обліку парникових газів Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів Державного агентства екологічних інвестицій України.

Упродовж 2014 – 2015 років перебував на посаді начальника департаменту з питань поводження з небезпечними відходами Державного підприємства "Укрекоресурси".

У 2015 – 2017 роках Шліхта працював заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. До листопада 2019 року керував державним підприємством "Укрхімтрансаміак" у Києві. До теми Помер колишній глава Пентагону Дональд Рамсфелд

Валентин Шліхта очолював Держводагентство протягом останнього року.