Помер Хуан Хойя Борхас: що відомо про іспанського коміка-реготуна

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В Іспанії 28 квітня помер знаменитий комік Хуан Хойя Борхас. Чоловік став відомим завдяки своєму специфічному сміху, за який його почали називати Реготуном.

Джерело:

ABC de Sevilla

Іспанський комік помер у віці 65 років у лікарні Севільї від рецидиву хвороби.

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Біографія коміка Хуана Хойя Борха

  • Народився чоловік в іспанській Севільї.
  • За своє життя змінив безліч професій та місць роботи – готував їжу, розвантажував мішки з цементом.
  • Вперше з'явився на телебаченні у 2000 році на шоу Хесуса Кінтеро El Vagamundo. Там він разом зі своїм партнером розповідав різні смішні історії.
  • Чоловіка почали впізнавати за його специфічним сміхом. Завдяки цьому він й отримав своє прізвисько – Реготун.


Помер іспанський комік Хуан Хойя Борхас /Фото АВС

Інтерв'ю, яке стало мемом

  • У червні 2007 року Хойя знову з'явився на шоу Хесуса Кінтеро під назвою Ratones Coloraos. Він розповів курйозну історію, яка сталася з ним, коли він працював посудомийником на пляжі.
  • Тоді кухар доручив йому замочити на ніч в океані 20 брудних сковорід для паельї та очистити їх вранці. Хойя зробив, що його просили. Однак вранці виявив, що 19 сковорідок віднесло у море. Оригінальне відео завантажили та ютуб, там за 10 років воно назбирало понад 1 мільйон переглядів.
  • У 2014 році кадри з інтерв'ю використали члени ісламістської організації "Брати-мусульмани". Вони зробили пародію на президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сіс. Згодом почали з'являтися й інші пародії – на комп'ютерні технології та відеоігри.
  • Справжню популярність у світі ролик отримав через 8 років після створення — в січні 2015 року. Тоді трапився скандал щодо відеокарти Nvidia GTX 970. В інтернеті з'явився ролик, де Реготун виступає в ролі інженера Nvidia. Ролик підхопила мережа, його переклали різними мовами.
  • У березні 2015 року мем опинився на піку популярності після запуску чергового MacBook. Хойя представили як дизайнера прототипу пристрою. Протягом місяця цей кліп зібрав понад 5 мільйонів переглядів на ютубі.

Джерело: Вікіпедія

Хвороба та смерть коміка

  • У серпні 2020 року через проблеми з судинами Хуан Борха переніс ампутацію ноги.
  • На початку вересня його госпіталізували до лікарні в Севільї.
  • А 28 квітня 2021 він помер в результаті ускладнень після операції.

Історія про сковорідку та паелью: дивіться відео

 