Помер колишній депутат Верховної Ради Володимир Пак

Український політик Володимир Пак помер 6 січня на 88 році життя. Він був народним депутатом, почесним головою Київської регіонспоживспілки та облспоживспілки, заслуженим працівником сфери послуг України.

Володимир Пак тричі був депутатом Київської обласної ради. Також його обирали народним депутатом України 4-го скликання.

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Ліквідатор аварії на ЧАЕС

За час депутатства політик був членом фракції "Наша Україна" та комітету з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та зв'язку, членом партії Народний союз "Наша Україна".

За роки його праці вдалось успішно організувати роботу Київської облспоживспілки та регіонспоживспілки.

Володимир Пак також брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Отримав численні грамоти та відзнаки уряду. Зокрема, медаль "За Доблесну працю", орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Прощання з Володимиром Паком відбудеться 10 січня з 10:00 до 12:00 у прощальній залі клініки "Феофанія" у Києві на вулиці Академіка Заболотного, 21.

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