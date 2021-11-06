Помер колишній нардеп і відомий політик Юхим Звягільський

У Києві помер екснардеп та відомий політик Юхим Звягільський. 4 листопада він потрапив у реанімацію через COVID-19.

Станом на 4 листопада, повідомляли, що стан політика дуже важкий. Відомо, що йому було 88 років.

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Помер відомий політик Юхим Звягільський

Адвокатка політика Тетяни Зелькіна написала, що "сьогодні (мовиться про 6 листопада – 24 канал) не стало дуже близької мені людини". Вона пояснила, що Юхим Звягільський був для неї не просто клієнтом, а "старшим другом".

Він був дуже сильний. 5 днів тому, коли я дізналася, що він потрапив у реанімацію, ситуація була критична. Але він боровся. І вже здавалося, що в нього все вийде. Але ні,

– розповіла Зелькіна.

Вона тако розповіла: "Неодноразово були випадки, коли він допомагав людям, яких не знав. Які досі не знають, що вони можуть жити повноцінним життям, бо йому було не все одно. Тому що він сплачував протези, операції".

Політик хворів на COVID-19

Видання "Обозреватель" написало, що Юхим Звягільський помер від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Попередньо у ЗМІ писали, що політик з 4 листопада перебував у реанімації однієї з лікарень Києва. Екснардеп Ігор Мосійчук написав, що Юхим Звягільський помер в Інституті серця.

Що відомо про діяльність Юхима Звягільського

Джерело: "Вікіпедія"