Помер колишній президент Греції Каролос Папульяс

Експрезидент Греції Каролос Папульяс помер на 93 році життя. Країну він очолював із 2005 і до 2015.

Окрім десятирічного президентства, Папульяс 26 років засідав у грецькому парламенті. А ще працював в уряді – в МЗС та міноборони.

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Греція втратила відомого політика Папульяса

Колишній президент Греції (два терміни поспіль у 2005 – 2015) помер на 93 році життя. Крім президентства Каролос Папульяс:

Був членом соціал-демократичної партії "ПАСОК".

26 років був депутатом парламенту Греції від міста Яніна.

Кілька разів працював міністром закордонних справ.

А ще й очолював місцеве міністерство оборони.

Чинна нині президентка Греції Катерина Сакелларопулу вже висловила співчуття через смерть Папульяса, який завжди "рішуче захищав соціальну згуртованість і національну єдність" греків.

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