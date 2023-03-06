Врятував двох підлітків і отримав нагороду від Зеленського: в Одесі раптово помер поліцейський

В Одесі раптово помер лейтенант поліції Борис Балашов. Йому було лише 37 років.

Керівництво та особовий склад поліції Одещини висловило глибокі співчуття рідним свого колеги, який передчасно помер.

До теми Під Бахмутом загинув цілий танковий екіпаж бригади "Холодний Яр"

Серце лейтенанта поліції передчасно зупинилося

Несподівано для всіх 1 березня на 37 році життя помер лейтенант поліції Борис Балашов. Він працював інспектором сектору реагування патрульної поліції територіального підрозділу ГУНП в Одеській області в Чорноморську.

Колеги та знайомі згадують правоохоронця як добру, чесну, порядну та надійну людину. Його поважали за самовідданість своїй справі, якій він присвятив 9 років життя.

У поліції зазначили, що Балашов був вірний присязі, даній українському народові. Заради порятунку громадян він без перебільшення йшов у вогонь і воду:

у жовтні 2020 року поліцейський врятував на морі двох підлітків,

у січні 2021 року – чоловіка, який намагався покінчити з життям.

Президент Володимир Зеленський нагородив правоохоронця медаллю "За врятоване життя", а голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій – нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації".

Борис був відмінним напарником, з ним у будь-якій, навіть найскладнішій, ситуації відчувалася підтримка та опора. Він був прикладом самовідданості, прагнув допомогти, незважаючи ні на що. Зразок Людини, Поліцейського, Героя,

– згадують лейтенанта поліції колеги.

Серце поліцейського передчасно зупинилося / Фото поліції Одеської області

Втрати України: коротко