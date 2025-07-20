Медбрат з лікарні, у якій помер мобілізований ТЦК угорець, каже, що на його тілі не було побоїв
- Медбрат Золтан Ражо стверджує, що на тілі померлого угорця Йожефа Шебештьєна не було побоїв, всупереч заявам угорської сторони про насильство з боку ТЦК.
- Колеги-медики підтвердили, що у Шебештьєна відірвався тромб, що спричинило його смерть, і слідів побоїв на його тілі не було.
- Угорщина стверджує, що військові ТЦК побили угорця, що й призвело до його смерті.
Медбрат Золтан Ражо, який працював у лікарні, у якій помер етнічний угорець Йожеф Шебештьєн, каже, що на його тілі не було побоїв. Угорська сторона вважає, що він помер від насилля ТЦК.
Сам медбрат вже брав участь у війні разом з нинішнім послом України в Угорщині Федором Шандором. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.
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Що відомо про стан Шебештьєна перед загибеллю?
За словами Ражо, він бачив Шебештьєна на вулиці, коли той нібито перебував у комі в Будапешті, а потім зустрів його в лікарні. На момент його смерті медбрат працював у сусідній палаті.
За словами його колег-медиків, у Шебештьєна відірвався тромб і потрапив у серцеву артерію. Тоді він упав у себе у ванній. Інші колеги також підтвердили, що слідів побоїв у пацієнта не було, його оглядали кілька разів перед тим, як покласти у палату.
Нагадаємо, Угорщина стверджує, що військовослужбовці ТЦК нібито схопили угорця, заштовхали у машину, відвезли до центру комплектування та побили його там залізним прутом. Угорські ЗМІ розходяться у версіях, але усі зводяться до того, що угорець зрештою помер саме від наслідків, спричинених побоями.