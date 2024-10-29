Помер нардеп від "Голосу" Олег Макаров
Джерело:Верховна Рада
Помер народний депутат від "Голосу" Олег Макаров. Він був секретарем комітету Верховної Ради з питань правової політики.
У Верховній Раді розповіли, що він був правником, громадським діячем, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".
Дивіться також Помер внаслідок обстрілу: у Костянтинівці загинув поліцейський
Що відомо про смерть Олега Макарова
Керівництво Верховної Ради України, її апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова – народного депутата України дев'ятого скликання,
– розповіли у Раді.
Там висловили щирі співчуття рідним і близьким.
Колега по фракції Ярослав Железняк написав, що Олег Макаров помер 29 жовтня 2024 року.
"Олег Анатолійович, ти був наймудрішим з нас. Дякую за твої поради та постійну допомогу. Нам всім буде дуже тебе не вистачати...", – зазначив Ярослав Железняк.
Важливо! Олегу Макарову було 59 років. Він працював юристом в різних компаніях, був депутатом 8 скликання Київської міської ради від партії "Самопоміч". У Раду Макарова обрали від "Голосу" у 2019 році. Причина смерті нардепа невідома.
Рух ЧЕСНО зафіксував, що нардеп увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання. З початку 2022 року й до травня 2023 року пропустив 41% голосувань.
Данило Гетманцев написав, що знав Олега Макарова з 1999 року, коли програв йому першу справу в Господарському суді міста Києва.
"І тоді, і зараз, і назавжди Олег залишиться для мене взірцем професіонала, адвоката, політичного діяча, що попри все залишився порядною людиною", – заявив Гетманцев.