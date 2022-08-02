Помер невролог Павло Ковальчук, який зазнав численних опіків внаслідок удару росіян по Вінниці

У вівторок, 2 серпня, загинув дитячий лікар-невролог Павло Ковальчук, який тривалий час боровся за своє життя. Однак травми, які він отримав після ракетного удару окупантів по Вінниці, були дуже серйозними.

Сумну новину повідомили на сторінці клініки, де працював Павло Ковальчук. Його згадують як неймовірно талановитого дитячого лікаря.

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Ковальчука транспортували до Польщі

14 липня Павло Ковальчук був на робочому місці – у діагностичному центрі. Внаслідок ракетного обстрілу приміщення клініки вигоріло вщент. 19 липня Ковальчука з вінницької лікарні транспортували санавіацією до Кракова, адже стан його погіршився.

Павло пережив вибух (вважайте, контузію), опіковий шок, больовий шок,

– розповів лікар волонтерської медгрупи "Плотва" Володимир Горнович.

Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов заявив, що лікарі 20 днів боролись за життя Ковальчука після ворожого теракту у Вінниці 14 липня. Але опіки та поранення виявились надто важкими.

"Неможливо виміряти сум та біль, який відчуває зараз вся команда "Нейромед". Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та друзям Павла Васильовича, ми, як ніхто, розуміємо та розділяємо ваш біль", – додали у клініці, де працював Павло Ковальчук.

Редакція 24 каналу також щиро співчуває родині та близьким Павла Ковальчука.

Додамо, що раніше від отриманих травм померла колега Ковальчува – лікарка Наталя Фальштинська. У неї залишилися троє дітей.

Ракетний удар по Вінниці: що про це відомо

14 липня приблизно об 11:00 російські війська вдарили крилатими ракетами по Вінниці. Під час повітряної тривоги дві ракети над областю збили сили ППО, ще дві – потрапили в центр міста.

Внаслідок цього понад 117 травмованих отримали медичну допомогу. До травмпункту відділення невідкладної допомоги доставили понад 50 поранених.

Водночас 49 житлових будинків зазнали руйнувань, всі вони розташовані неподалік від місця теракту. У будинках вибиті вікна, зламані двері, пошкоджені стіни та вщент зруйновані перегородки.

Загалом внаслідок удару росіян загинули вже 27 людей. Серед вбитих росіянами – троє дітей: 4-річна дівчинка Ліза та двоє хлопчиків 7 і 8 років. Один з хлопчиків проходив медичне обстеження та загинув з мамою на місці. Інший – чекав на свого дядька у припаркованій автівці та потрапив у вогняну пастку.

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