Помер один із хрещених батьків гривні Володимир Пилипчук

У середу, 22 січня, помер український політик, науковець, державний та громадський діяч Володимир Пилипчук. Саме він доклав руку до запровадження в Україні гривні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Володимира Пилипчука у фейсбук та пресслужбу Верховної ради.

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Що відомо про Володимира Пилипчука

Так, народний депутат України І та ІІ скликань Володимир Пилипчук пішов з життя на 76 році.

Борець за незалежність України, який посвятив більшість свого життя процвітанню України та українському народові, знаходився серцем, душею та тілом до кінця разом з Україною. Ми всі знали його як віддану своїй справі, справедливу та чесну людину, як вірного друга, як людину, до якої можна звернутися за порадою та за допомогою,

– йдеться у дописі на сторінці політика.

Прощання та поховання відбудуться в п'ятницю, 24 січня 2025 року в місті Рівне по вулиці Енергетиків, 33 (Кладовище "Нове").

У Верховній Раді нагадали, що Володимир Пилипчук очолював Комісію з питань економічної реформи і управління народним господарством, яка розробила перше антимонопольне законодавство України, закони про розвиток конкуренції, антидемпінгове та митне законодавство.

Варто наголосити, що Пилипчук є ініціатором створення в Україні виробничих потужностей із виготовлення гривні. Очолювана ним комісія організувала розробку дизайну гривні, розрахунку кількості грошових знаків в обігу, визначення структури номіналів, пошук потужностей для виготовлення національної валюти за кордоном.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Володимира Мефодійовича.

За свої заслуги перед Україною Володимир Пилипчук був нагороджений орденом "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів. Як академік, виховав не одне покоління фахівців, які продовжують його справу.