Помер один із пілотів бомбардувальника Ту-22М3, який розбився в Іркутській області
В Іркутській області Росії у четвер, 15 серпня, загорівся та впав бомбардувальник Ту-22М3. На ранок губернатор області повідомив, що один із пілотів помер.
Раніше російські ЗМІ стверджували, що нібито екіпаж зміг катапультуватись. Загалом на борту Ту-22М3 перебували 4 людини, передає 24 Канал.
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Роботи на місці падіння ТУ-22М3 тривали всю ніч
За словами губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва, роботи на місці аварії військового літака ТУ-22М3 тривали всю ніч.
На мій глибокий жаль, одного з пілотів врятувати не вдалося. Таку інформацію надають органи військового командування міноборони Росії,
– написав той, стверджуючи, що це "важка втрата" для російської авіації.
Також, за повідомленням Кобзєва, інші пілоти отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.
Додамо, що літак розбився у "безлюдній місцевості, на землі обійшлося без руйнувань". Він нібито виконував плановий політ в Іркутській області.
У Росії кажуть, що причиною падіння ТУ-22М3 стала технічна несправність.