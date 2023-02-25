Приєднався до небесного "Азову": у Києві попрощались з Олегом Мудраком

Нещодавно стало відомо про смерть командира 1 батальйону полку "Азов" Олега Мудрака. Родичі воїна кажуть, що у нього не витримало серце.

Ввечері 25 лютого у Києві зібрались побратими Олега, аби провести його в останню путь. З бійцем попрощались на одній з баз полку.

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Як відгукуються про Олега його побратими

Варто зазначити, що Олег Мудрак пів року провів у російському полоні, а також пережив теракт в Оленівці, де перебував разом з іншими захисниками "Азовсталі". Мудрак брав участь у боях за Маріуполь 2014 року.

Побратими попрощались з Олегом Мудраком / Фото "Суспільне"

Йому було лише 35 років і попереду був довгий шлях, але, на жаль, катування в полоні і виснаження підірвали його мужнє серце,

– сказав один із побратимів бійця.

Він додав, що Олег Мудрак умів воювати, вмів дружити та любив життя.

Церемонія прощання відбулась на одній з баз "Азову" / Фото "Суспільне"

Нагадаємо, що про смерть Мудрака повідомив його племінник Данило.

"Мудрак Олег Васильович – майор, герой, стальний чоловік, мій дядько, мій брат, моя опора, моя гордість, мій маяк і приклад характеру", – написав він.

Зазначають, що тіло захисника Маріуполя кремують у Києві 26 лютого.

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