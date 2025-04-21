Папа Римський після смерті опинився на обкладинці журналу Time

Американський журнал Time розмістив на своїй обкладинці Папу Римського, який помер 21 квітня. Фото понтифіка опинилося там вдруге.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку журналу Time.

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Що відомо про обкладинку Time з Папою Римським

У виданні розповіли, що Папа Римський Франциск, реформаторсько налаштований римо-католицький лідер, який провів церкву в епоху кризи, помер у понеділок, 21 квітня, через день після того, як з’явився на площі Святого Петра, щоб благословити людей на Великдень. Йому було 88 років.

Папство Франциска ознаменувало першість у багатьох речах: перший Папа з Америки, перший папа-єзуїт і перший папа, який взяв ім’я Франциск на честь святого Франциска Ассізького, який був відомий своїм служінням бідним. Його папство також відображало готовність вислухати різні думки,

– написали журналісти.

Папа Римський Франциск опинився на обкладинці журналу Time / Фото з інстаграму видання

Варто наголосити, що це був другий раз, коли Time, розмістило Франциска на обкладинці свого журналу. Вперше це трапилося у 2013 році, коли він був визнаний "людиною року" за те, що "надзвичайним чином змінив тон, сприйняття та фокус однієї з найбільших інституцій світу" – католицької церкви, осередком якої є Ватикан.

До слова, ЗМІ також назвали ймовірну причину смерті Папи Римського. За даними журналістів, глава католицької церкви помер, імовірно, від кроволиття у мозок, яке спровокував інсульт. Водночас медики переконують, що відхід понтифіка у засвіти не пов'язано з його хворобою легень, через що він був госпіталізований.