Папа Франциск був у комі: лікар понтифіка розповів про його стан перед смертю
- Папа Франциск помер 21 квітня після інсульту, перебуваючи в комі.
- Лікар Серхіо Альф'єрі зазначив, що понтифік пішов з життя без болю.
- Перед смертю Папа Франциск, який раніше хворів на пневмонію, повернувся до своїх обов'язків, виступив з великодньою промовою та зустрівся з віцепрезидентом США.
Зранку 21 квітня в Папи Римського Франциска несподівано стався інсульт. Медики тоді терміново приїхали до Ватикану, але не змогли допомогти понтифіку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Від чого помер Папа Франциск
Лікар Серхіо Альф'єрі, який надавав допомогу Папі Франциску, зазначив, що понтифік пішов з життя без болю. Рано вранці медик отримав терміновий виклик до резиденції Папи. Він був на місці через 20 хвилин. Лікар згадує, що одразу ж перевірив, чи з диханням Папи все в нормі, але пізніше помітив, що його стан погіршився.
Я ввійшов до його кімнати, і він мав розплющені очі. Я переконався, що проблем із диханням немає. Потім спробував покликати його на ім'я, але він не реагував на мене. У той момент я зрозумів, що зробити нічого не можна. Він був у комі,
– розповів лікар Альф'єрі
У коментарі виданню La Repubblica лікар розповів, що Папу пропонували повернути до лікарні. Але це теж було небезпечно – він помер би дорогою до медзакладу. Папа Франциск 23 березня повернувся додому після тривалого перебування в лікарні, адже тоді його стан покращився.
"Це був один із тих інсультів, які забирають життя за години", – переконаний лікар.
Нагадаємо, у середині лютого Папа Римський Франциск захворів на пневмонію. У лікарні він пережив небезпечний для життя напад. Вдома він мав відпочивати, аби організм відновився. Франциск дійсно менше працював, але не відмовився від роботи повністю.
У переддень смерті він вийшов до людей з великодньою промовою та мав коротку зустріч із віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом. Тоді Папа Римський радів можливості повернутися до своїх обов'язків.
Прощання з Папою Франциском триває цими днями у Ватикані. 26 квітня понтифіка поховають в базиліці Святої Марії в Римі.