Тіло Франциска перенесли в Базиліку Святого Петра для прощання

Тіло Папи Франциска урочисто перенесли до Базиліки Святого Петра. Молитви перед труною Папи провів Кардинал Кевін Фаррелл.

Проводити Папу зібрався великий натовп людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Тіло Папи Франциска перенесли до Базиліки Святого Петра

Кардинал Кевін Фаррелл, камерленго, провів молитви перед перенесенням труни Папи. Перед початком молитви він освятив тіло Папи святою водою.

Ватикан опублікував текст молитви перед службою (переклад може бути неточним):



"Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом ми проводжаємо тепер тлінні останки нашого Папи Франциска до Ватиканської базиліки.



Покидаючи його дім, подякуймо Господу за незліченні дари, якими Він обдарував християнський народ через Свого слугу Папу Франциска.



Попросімо його, з його милосердя та доброти, щоб дарував покійному Папі вічний дім у царстві небесному та потішив целестіальною надією папську родину, Церкву в Римі та вірних у всьому світі".

Після закінчення молитви тіло Папи почали переносити до Базиліки Святого Петра під звуки дзвонів та співу. Кардиналів та жертонош супроводжує швейцарська гвардія.

На площі Святого Петра зібралися люди, труну пронесли у тиші натовпу, чутно лише дзвони та спів.



Натовп на Площі Святого Петра / Vatican News

Нарешті, близько 10:30 труна Папи прибуває до Базиліки Святого Петра.