Після смерті Папи Франциска кардинали зачинили апартаменти Апостольського палацу та резиденції

У Ватикані опечатали резиденцію Папи Римського, після того, як Папа Франциск покинув цей світ. Понтифік рано вранці 21 квітня впав у кому та помер від інсульту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

Дивіться також За кілька годин до смерті: у своїй останній промові Франциск згадував про війну в Україні

Резиденція Папи Римського зачинена

21 квітня кардинал Кевін Фаррелл, який керує Ватиканом, допоки не оберуть нового Папу, опечатав і замкнув резиденцію Франциска. Також того ж дня пройшов обряд покладання тіла покійного Франциска до труни. Цього вимагають закони після смерті понтифіка. Було опечатано папські апартаменти на третьому поверсі Апостольського палацу та кімнати на другому поверсі "Дому святої Марти", де проживав Папа.

22 квітня проведуть першу загальну конгрегацію кардиналів, під час якої може бути визначена дата похорону Папи Франциска.

Перший латиноамериканський лідер Римсько-католицької церкви, помер напередодні після перенесеної хвороби та зупинки серця. Папі Франциску було 88 років. Для багатьох його смерть стала шоком, адже 20 квітня Папа Римський з’явився на площі Святого Петра, щоб привітати людей з Великоднем.

Резиденцію в Ватикані закрили: відео

Нагадаємо, Папа Франциск три роки тому написав свій заповіт, в якому писав, що "відчуває сутінки земного життя".

Папа Франциск, майже три роки тому, писав, що "відчуває наближення сутінків земного життя". Тоді він одразу просив поховати його в папській базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі. Він навіть додав до заповіту план з розміщенням його гробниці. А всі витрати на поховання Папа Римський просив покрити сумою від благодійника.

До слова, в Аргентині 7 днів триватиме жалоба за Папою Римським, який народився в Буенос-Айресі. Там відбулася меса після смерті понтифіка на вшанування його пам'яті.