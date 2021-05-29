Помер почесний консул України у США Богдан Федорак

У США помер український дипломат Богдан Федорак. Він працював почесним консулом України у місті Детройт ще з 2001 року.

Трагічну звістку 29 травня повідомили на фейсбук-сторіці українського посольства у США. Там висловили співчуття рідним та близьким.

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Як зауважили у посольстві, Федорак був громадським діячем, а також президентом Крайового виконавчого комітету Українського конгресового комітету Америки.

Крім цього – його запам'ятають як президента Українського культурного центру "Уоррен" штату Мічиган та віцепрезидента українсько-американської "Фундації Волі".

Загинув колишній очільник Служби зовнішньої розвідки

28 травня у Єгипті під час дайвінгу загинув колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь. Йому було 62 роки.

Трагедія сталася неподалік міста Дахаб. Коли рятувальники знайшли чоловіка, він був ще живим. На жаль, врятувати його не вдалося.

За кілька днів перед смертю Гвоздь відсвяткував свій День народження. У Єгипті чоловік разом з дружиною проводив відпустку.

24 канал також висловлює співчуття родині та друзям українського дипломата Богдана Федорака.