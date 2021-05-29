Помер почесний консул України у США Богдан Федорак

У США помер український дипломат Богдан Федорак. Він працював почесним консулом України у місті Детройт ще з 2001 року.
Трагічну звістку 29 травня повідомили на фейсбук-сторіці українського посольства у США. Там висловили співчуття рідним та близьким.
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Як зауважили у посольстві, Федорак був громадським діячем, а також президентом Крайового виконавчого комітету Українського конгресового комітету Америки.
Крім цього – його запам'ятають як президента Українського культурного центру "Уоррен" штату Мічиган та віцепрезидента українсько-американської "Фундації Волі".24 канал також висловлює співчуття родині та друзям українського дипломата Богдана Федорака.
Загинув колишній очільник Служби зовнішньої розвідки
- 28 травня у Єгипті під час дайвінгу загинув колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь. Йому було 62 роки.
- Трагедія сталася неподалік міста Дахаб. Коли рятувальники знайшли чоловіка, він був ще живим. На жаль, врятувати його не вдалося.
- За кілька днів перед смертю Гвоздь відсвяткував свій День народження. У Єгипті чоловік разом з дружиною проводив відпустку.