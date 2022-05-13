Помер президент ОАЕ шейх Халіфа бен Заїд Аль Нахайян

У п'ятницю 13 травня помер президент Об'єднаних Арабських Еміратів та правитель Абу-Дабі шейх Халіфа бен Заїд Аль Нахайян.

Шейх Халіфа бен Заїд Аль Нахайян правив ОАЕ та Абу-Дабі з 2004 року. Про причини його смерті поки що не повідомили.

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Про смерть шейха повідомило Міністерство у справах президента.

Міністерство у справах президента висловлює співчуття народу ОАЕ, арабської та ісламської нації та усьому світу у зв'язку зі смертю Його Високості шейха Халіфи бен Заїда Аль Нахайяна, президента ОАЕ,

– йдеться в повідомленні.

В ОАЕ оголосили траур

Міністерство у справах президента оголосило 40-денну жалобу у зв'язку зі смертю шейха Халіфи бен Заїда Аль Нахайяна.

Сьогодні, 13 травня, в країні приспустять прапори, а міністерства, відомства, федеральні та місцеві установи призупинять роботу.

Приватний сектор дотримуватиметься триденної жалоби.

Що відомо про покійного президента ОАЕ

Шейх Халіфа бін Заїд Аль Нахайян народився 1948 року. Він був другим за рахунком президентом ОАЕ і 16-м правителем емірату Абу-Дабі.

Він обіймав посаду президента ОАЕ з 3 листопада 2004 року, ставши наступником свого батька – шейха Зайда бін Султана Аль Нахайяна. Шейх Зайд був першим президентом ОАЕ після об'єднання у 1971 році, доки не помер 2 листопада 2004 року.

Ставши президентом ОАЕ як старший син свого батька, шейх Халіфа керував федеральним урядом та урядом Абу-Дабі. Також він керував розвитком нафтогазового сектора та переробних галузей.

Крім того, він ініціював розвиток системи висування кандидатів у члени Федеральної національної ради. Фактично, це перший крок до встановлення прямих виборів до ОАЕ.

Шейх Халіфа помер у віці 73 років.

Хто може перейняти крісло президента

У шейха Халіфи 8 дітей – 6 доньок та 2 сини: Мухаммед Аль Нахайян і Султан Аль Нахайян. Ймовірно, саме старший син шейха Халіфи Султан стане наступним президентом ОАЕ.

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