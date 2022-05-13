Помер президент ОАЕ шейх Халіфа бен Заїд Аль Нахайян
Джерело:Khaleej Times
У п'ятницю 13 травня помер президент Об'єднаних Арабських Еміратів та правитель Абу-Дабі шейх Халіфа бен Заїд Аль Нахайян.
Шейх Халіфа бен Заїд Аль Нахайян правив ОАЕ та Абу-Дабі з 2004 року. Про причини його смерті поки що не повідомили.
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Про смерть шейха повідомило Міністерство у справах президента.
Міністерство у справах президента висловлює співчуття народу ОАЕ, арабської та ісламської нації та усьому світу у зв'язку зі смертю Його Високості шейха Халіфи бен Заїда Аль Нахайяна, президента ОАЕ,
– йдеться в повідомленні.
В ОАЕ оголосили траур
Міністерство у справах президента оголосило 40-денну жалобу у зв'язку зі смертю шейха Халіфи бен Заїда Аль Нахайяна.
Сьогодні, 13 травня, в країні приспустять прапори, а міністерства, відомства, федеральні та місцеві установи призупинять роботу.
Приватний сектор дотримуватиметься триденної жалоби.
Що відомо про покійного президента ОАЕ
- Шейх Халіфа бін Заїд Аль Нахайян народився 1948 року. Він був другим за рахунком президентом ОАЕ і 16-м правителем емірату Абу-Дабі.
- Він обіймав посаду президента ОАЕ з 3 листопада 2004 року, ставши наступником свого батька – шейха Зайда бін Султана Аль Нахайяна. Шейх Зайд був першим президентом ОАЕ після об'єднання у 1971 році, доки не помер 2 листопада 2004 року.
- Ставши президентом ОАЕ як старший син свого батька, шейх Халіфа керував федеральним урядом та урядом Абу-Дабі. Також він керував розвитком нафтогазового сектора та переробних галузей.
- Крім того, він ініціював розвиток системи висування кандидатів у члени Федеральної національної ради. Фактично, це перший крок до встановлення прямих виборів до ОАЕ.
- Шейх Халіфа помер у віці 73 років.
Хто може перейняти крісло президента
У шейха Халіфи 8 дітей – 6 доньок та 2 сини: Мухаммед Аль Нахайян і Султан Аль Нахайян. Ймовірно, саме старший син шейха Халіфи Султан стане наступним президентом ОАЕ.
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