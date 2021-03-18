Помер президент Танзанії, який заперечував загрозу коронавірусу

Президент Танзанії Джон Магуфулі помер у віці 61 року. За заявами опозиції, глава держави хворів коронавірусом, хоча раніше заперечував, що ця інфекція є справжньою загрозою для людей.
Джерело:BBC
Наразі заяви про коронавірус Магуфулі досі непідтверджені. Офіційною причиною смерті називають проблеми з серцем.
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Останні 2 тижні життя президент Танзанії не з'являвся на публіці. Через це опозиція заявляла, що він підхопив коронавірус – інфекцію, загрозу якої сам же й заперечував.
Джон Магуфулі був президентом Танзанії з 2014 року.
Заяви Магуфулі про коронавірус
- Політик запевняв, що страшна інфекція насправді "не становить загрози" й закликав просто молитися.
- Крім того, він постійно намагався підірвати довіру населення до інфекційних лікарень Танзанії.
- Зокрема Джон Магуфулі відзначився витівкою з заявою, буцімто направив у лікарню зразки папайї та кози замість людських. За його словами, тести на коронавірус показали позитивний результат.
- Крім того, він заборонив публікувати дані про статистику коронавірусу в Танзанії. Востаннє це робили ще в травні 2020 року. Тоді в африканській країні зафіксували 509 випадків хвороби й 29 смертей.