Помер Роберт Манделл – "батько євро" та нобелівський лауреат з економіки

В Італії 4 квітня помер професор економіки Колумбійського університету Роберт Манделл. Чоловіка називали "батьком євро", адже саме він обґрунтував можливість існування валюти, яка об'єднуватиме кілька різних країн.
Джерело:Bloomberg
Манделл пішов з життя, коли йому було 88 років. Останні роки він жив з родиною в місті Тоскана, що в Італії.
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Смерть Манделла підтвердили у Колумбійському університеті, однак причину наразі не повідомляють.
Хто такий Роберт Манделл
Джерело: Вікіпедія
- Манделл був родом з Канади. Вчився в університеті Британської Колумбії у Ванкувері, Вашингтонському університеті Сіетла, Массачусетському технологічному інституті та в Лондонській школі економіки.
- Чоловік ще з 1960 років підтримував ідею створення загальноєвропейського економічного і валютного союзів, він показав теоретичну основу для введення євро.
- У 1999 році Манделл отримав Нобелівську премію з економіки, яка стала результатом багаторічної його роботи над створенням ідеальної моделі відкритої економіки для малих країн.
- Він був одним з розробників теоретичної основи неолібералізму як економічної моделі. Вона отримала назву "модель Манделла – Флемінга".
- За життя вчений написав понад 100 наукових робіт та 8 монографій.