У лікарні помер важкопоранений Герой зі Львівщини, який два тижні боровся за життя
- Захисник Руслан Корецький помер у лікарні після важкого поранення ворожим дроном на Донеччині.
- Руслан отримав множинні осколкові поранення 5 травня від удару FPV-дрона в районі Плещіївки, Краматорський район.
- Його евакуювали до лікарні в Дніпрі, але врятувати його не вдалося; він помер 18 травня 2025 року.
- Руслан служив оператором БпЛА у механізованому батальйоні військової частини А 4667.
У лікарні помер захисник Руслан Корецький. Він був важко поранений ворожим дроном на Донеччині.
Його намагалися врятувати медики Дніпра. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новороздільську міську раду.
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Що відомо про загибель Руслана Корецького
У лікарні помер Руслан Корецький – захисник 1986 року народження, що отримав важкі травми внаслідок удару ворожого дрона у Донецькій області.
Руслан боронив Україну на посаді зовнішнього пілота (оператора) БпЛА відділення розвідки та коригування взводу безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону військової частини А 4667.
5 травня ворожий FPV-дрон влучив по району населеного пункту Плещіївка, що у Краматорському районі Донецької області. Руслан Корецький отримав множинні вогнепальні осколкові поранення.
Його евакуювали до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова. Попри всі старання медиків, його не вдалося врятувати, Руслан Корецький помер 18 травня 2025 року.
24 Канал висловлює щирі співчуття родині і близьким полеглого захисника. Світла та вічна пам'ять мужнім оборонцям України!