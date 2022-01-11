Помер спікер Європейського парламенту Давид Сассолі

Глава Європарламенту Давид Сассолі помер вночі 11 січня. Це сталося через порушення роботи імунної системи.

Сасоллі мав 65 років. Про його смерть повідомив речник політика Роберто Куїлло.

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Помер Давид Сассолі – спікер Європарламенту

Речник спікера Європейського парламенту Роберто Куїлло повідомив сумну звістку:

Вночі 11 січня у лікарні Авіано помер Давид Сассолі.

Наприкінці грудня його госпіталізували з важкими ускладненнями через порушення функції імунної системи.

Про дату і місце похорону повідомлять трохи згодом.

Давид Сассолі: коротка біографія

Давид Марія Сассолі народився 30 травня 1956 року в Італії. Це відомий журналіст та політик.

З 2009 року був депутатом Європейського парламенту, з 2014 – віцепрезидентом, а з липня 2019 став його главою.

До слова, Сассолі перебував під санкціями Росії через свою позицію: дивіться відео