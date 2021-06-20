Помер улюбленець подружжя Байденів: собаці Чемпу було 13

У Білому домі повідомили про смерть одного з домашніх улюбленців Джо та Джилл Байденів. Німецька вівчарка Чемп прожила з родиною американського президента 13 років. Собаку раніше забрали з Білого дому та відвезли у маєток Байденів у штаті Делавер.

Джо та Джилл Байдени повідомили про смерть вівчарки у спільній заяві. Чемпу був лише один місяць, коли майбутнє президентське подружжя взяло його з розплідника.

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Його любила вся родина, – Байдени

З прикрістю повідомляємо про те, що сьогодні пішов наш улюбленець, німецька вівчарка Чемп. Він був нашим постійним цінним компаньйоном останні 13 років і його любила уся родина Байденів,

– мовиться у заяві Байденів.

Собака потрапив у родину тоді, коли його господар вже був віцепрезидентом США. Аж на 10 років пізніше Байдени взяли ще й Мейджора – теж німецьку вівчарку, адже це улюблена порода глави Штатів. Через поважний вік останнім часом стан Чемпа значно погіршився.

Чемп та Мейджор переїхали в Білий дім через тиждень після інавгурації Байдена. Згодом собак перевезли у Делавер, оскільки Чемп накинувся на одного з охоронців. Речниця Байдена Джен Псакі це спростувала і зазначила, що переїзд улюбленців був запланованим.

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Собаки не змогли призвичаїтись до життя в Білому домі

Пізніше Байдени розповіли, що собакам було дуже важко після новосілля. Тварини не звикли до ліфтів та великої кількості людей.

Ви повертаєте за ріг і є двоє людей, яких ви взагалі не знаєте. Отож він (Чемп – 24 канал) кидається на захист. Але він милий пес. Вісімдесят п'ять відсотків людей там його люблять. Більшість з того, що він робить, це лиже їх і махає хвостом,

– розповідав про свого собаку Байден.

Подружжя настільки любило своїх собак, що перша леді регулярно публікувала фото та відео з ними. Так у різдвяному відео було видно різницю у темпераментах улюбленців: Чемп – спокійний, а Мейджор – дуже грайливий.