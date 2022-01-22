Помер відомий дипломат та ексзаступник глави МЗС Петро Сардачук

В Україні помер Петро Сардачук. Дипломат був Послом України в Словаччині, Польщі, Фінляндії, Ісландії.

Останні роки після дипломатичної служби Петро Сардачук працював викладачем та завідувачем кафедри міжнародних відносин. Дипломата не стало 22 січня.

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Помер ексзаступник очільника МЗС Петро Сардачук

З глибоким сумом сповіщаємо, що відійшов у вічність відомий український дипломат і науковець Сардачук Петро Данилович. Колектив МЗС глибоко сумує з приводу смерті ветерана дипломатичної служби та у ці скорботні дні висловлює глибоке співчуття його рідним та близьким,

– повідомили в МЗС.

У відомстві пригадали, що дипломатичну кар'єру Петро Сардачук почав у 1986 році та гідно представляв інтереси України, працюючи на різних посадах в апараті МЗС та у закордонних дипломатичних установах України. Зокрема був:

в 1991 – 1993 роках першим в сучасній історії української держави керівником консульської служби МЗС;

в 1993 – 1995 році – Надзвичайним та Повноважним Послом України в Словаччині;

у 1995 – 1998 році – працював на аналогічній посаді в Польщі;

у 2001 – 2003 роках – в Фінляндії;

1999 – 2001 роках – був заступником Міністра закордонних справ України.

Окрім того, Петро Сардарчук з 2007 по 2011 рік очолював кафедру міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Згодом працював професором кафедри міжнародних відносин цього ж навчального закладу.

Був одним із фундаторів дипслужби незалежної України

Ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда відзначив, що Петро Сардачук був:

його вчителем по дипломатичній роботі;

видатним українським дипломатом, одним із фундаторів дипломатичної служби незалежної України;

творцем консульської служби країни;

засновником напрямку "міжнародні відносини" університету.

Вміло вчив нас, молодих дипломатів, а згодом і студентів професійному ставленню до роботи, державницькому мисленню та відповідальності. Коли помирає така Особистість, світ стає біднішим, бо втрачає те, чим вона жила, як сприймала все, що її оточувало,

– написав ректор.



Петро Сардачук навчав не одне покоління дипломатів / Фото Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Першою про смерть посла повідомила в фейсбуці відома перекладачка Наталя Іваничук. Зокрема зазначила, що не стало Надзвичайного й Повноважного Посла України, кадрового дипломата, чудового керівника, й дуже доброї людини, Сардачука Петра Даниловича.

Дуже його любила, під його очільництвом була так легко працювати. Земля вам пухом, пане Посол…

– зауважила Іваничук.

До речі, Петро Сардарчук має орден Дружби народів, відзнаку "Знак Пошани", почесну відзнаку Президента України, орден "За заслуги" 2 ступеня, командорський Хрест із Зіркою Ордену "За заслуги" Польщі, орден Христа Спасителя Української православної церкви Київського патріархату.

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Петро Сардарчук народився 11 липня 1938 року в селі Звози Ківерцівського району що на Волині. У 1960 році завершив історичний факультет Львівського державного університету, у 1986 році – Дипломатичну академію МЗС СРСР. У 1970 році здобув ступінь кандидата історичних наук.