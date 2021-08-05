Помер Євген Марчук – колишній прем'єр України та перший глава СБУ

Помер колишній прем'єр-міністр України, перший голова СБУ, міністр оборони України, секретар РНБО України Євген Марчук. Смерть настала 5 серпня.

У Марчука зупинилось серце. Про сумну звістку повідомила дружина Марчука, головна редакторка газети "День" Лариса Івшина.

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Чорний день… помер ЄК (Євген Кирилович – 24 канал)… Зупинилося серце,

– написала Івшина.

Поки не повідомляють, що саме стало причиною зупинки серця.

Що відомо про Євгена Марчука

Джерело: Вікіпедія