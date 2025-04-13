Пішов з життя через хворобу: у лікарні помер захисник з Івано-Франківщини Іван Цибуля

Україна втратила ще одного захисника. На жаль, у лікарні в Рівному 11 квітня помер воїн з Прикарпаття Іван Цибуля.

Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Помер захисник з Прикарпаття Іван Цибуля

Заступник міського голови Бурштина розповів, що Іван Цибуля народився 6 жовтня 1980 року в селі Насташине Бурштинської громади Івано-Франківської області. Він мобілізувався до ЗСУ у 2024 році.

На жаль, 11 квітня 2025 року український захисник помер у лікарні в Рівному.

Він пішов з життя від хвороби. Наразі плануємо перевезти тіло військовослужбовця додому для проведення чину похорону,

— повідомив Іван Драгун.

У 44-річного воїна залишилися мати, сестра та бабуся.

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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника Івана Цибулі. Вічна пам'ять і слава Героєві!