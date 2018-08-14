00:44
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
32°C 20°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
  • субота
    32°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Помер письменник Едуард Успенський: автор Чебурашки та крокодила Гени

129 Читать новость на русском
Помер автор Чебурашки та крокодила Гени
Помер автор Чебурашки та крокодила Гени / interfax.ru

Увечері, 14 серпня, у віці 80 років помер російський дитячий письменник Едуард Успенський. Сталося це у його будинку в селі Пучково біля Москви.

Про це повідомило інформаційна агенція "Інтерфакс".

Читайте також: Помер Михайло Басс – зірка телеклубу "Що? Де? Коли?" у Росії

Зазначається, що 9 серпня письменникові стало погано в своєму будинку – він втратив свідомість. Медиків викликала його дружина. Йому змогли допомогти, але в лікарню Успенський не поїхав – залишився вдома, не дивлячись на те, що був дуже слабкий.

Раніше Успенський зізнавався, що хворий на рак.

Хто такий Едуард Успенський?Радянський і російський дитячий письменник і сценарист. Народився в Московській області 22 грудня 1937 року. У 1961 році закінчив Московський авіаційний інститут отримавши освіту інженера. Він є автором таких таких популярних літературних персонажів, як Чебурашка, Крокодил Гена, стара Шапокляк, кіт Матроскін, собака Шарик, Дядя Федір, листоноша Пєчкін та інші. Твори письменника перекладені більш ніж на 25 мов.

Теги: Новини Росії Онкозахворювання Втрати
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 14 серпня: Сенцов назвав свій стан "передкритичним", обвал мосту у Генуї
14 серпня, 22:22 Головні новини 14 серпня: Сенцов назвав свій стан "передкритичним", обвал мосту у Генуї
Росія робить ставку на внутрішній конфлікт в Україні: головні ознаки та сценарії розвитку подій
14 серпня, 21:59 Росія робить ставку на внутрішній конфлікт в Україні: головні ознаки та сценарії розвитку подій
Блог Медіа
Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків
14 серпня, 21:01 Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків
Катерина Петренко
Нові правила забудови міст: що зміниться з 1 вересня
14 серпня, 20:01 Нові правила забудови міст: що зміниться з 1 вересня
Яніна Ткачук
Співзасновник Veterano Coffee: Українці навчились розуміти, що завтра може і не бути
14 серпня, 19:02 Співзасновник Veterano Coffee: Українці навчились розуміти, що завтра може і не бути
Євгенія Мазур
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
У США пілот скерував літак у власний будинок, де перебувала його сім'я: є жертви
 14 серпня , 07:19
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер
 6 жовтня 2016 , 18:03
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук