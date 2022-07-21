Померла дівчина, яка зазнала 98% опіків тіла внаслідок удару росіян по Вінниці

Кількість жертв ракетного удару по Вінниці, на жаль, знову зросла. У лікарні померла дівчина, чиє тіло внаслідок атаки на 98% було обпеченим. Упродовж усього цього часу за її життя боролись медики, але не змогли її врятувати.

Про це розповів глава Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він зазначив, що дівчина, яка потрапила до лікарні з 98% опіків, просто поверталась додому у цей день.

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Йшла додому від стоматолога

Очільник ОВА зазначив, що й той день 20-річна Ольга Лисенко відвідувала стоматолога. Вона, власне, поверталась після візиту додому. І об 10:40 дівчина просто проходила площею Перемоги. Саме в той момент ворог забрав у неї та ще у кількох десятків мирних мешканців життя.

На жаль, це вже 26 жертва ракетного удару по Вінниці. Його ворог завдав 14 липня.

Нагадаємо, що загроза ворожих атак нікуди не зникла. Щойно лунають сигнали про повітряну тривогу – вирушайте негайно ж до укриття. Не ризикуйте власним життям, адже ніхто не знає, куди станеться наступний ворожий "приліт".

Зауважимо, що зранку окупанти обстріляли Харків з РСЗВ. Оскільки мовиться про артилерійський обстріл, то в цьому випадку сирени запрацювали відразу після атаки ворога.

Як розповів мер міста, загарбники били по густонаселеному району Харкова. Згодом стало відомо про сильну пожежу, яка спалахнула внаслідок цього.

Варте уваги – де були потужні ракетні атаки 20 липня: дивіться відео