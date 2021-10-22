Померла дівчинка, на яку в дитсадку Кременчука впало дерево
Джерело:Суспільне
У Кременчуці померла 4-річна дівчинка, яка постраждала через падіння дерева у дитячому. Життя дитини обірвалося в реанімації, де вона перебувала останній час.
Трагічну звістку повідомила речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна. Лікарі добу боролися за життя дитини, але травми, на жаль, були несумісні з життям.
Важливо У дитсадку на Полтавщині дерево впало на дітей
Як дерево впало на дітей
Подія сталася 21 жовтня в одному з дитсадків на вулиці Софіївська. Діти були на прогулянці, аж раптом на них впало дерево. Через це травмувалися:
- 5-річний хлопчик,
- 4-річна дівчинка.
До лікарні також звернулася вихователька дитсадка. Загалом на подвір'ї під час прогулянки були 18 дітей та вихователі. Хлопчика та дівчинку доставили до Кременчуцької дитячої лікарні.Зверніть увагу! 4-річна дівчинка була у важкому стані, в неї були тяжкі травми голови.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження
У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Санкція передбачає 3 роки обмеження або позбавлення волі.
У Кременчуці на дітей впало дерево / Фото "Телеграф"
Що цьому передувало
Напередодні синоптики та рятувальники попередили про погіршення погоди в Україні. Зокрема можливі шквальні пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. У ДСНС порадили утриматися від прогулянок у парках, де є високі старі дерева, а також не залишати авто поблизу них.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої дитини...