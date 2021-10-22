Померла дівчинка, на яку в дитсадку Кременчука впало дерево

У Кременчуці померла 4-річна дівчинка, яка постраждала через падіння дерева у дитячому. Життя дитини обірвалося в реанімації, де вона перебувала останній час.

Трагічну звістку повідомила речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна. Лікарі добу боролися за життя дитини, але травми, на жаль, були несумісні з життям.

Важливо У дитсадку на Полтавщині дерево впало на дітей

Як дерево впало на дітей

Подія сталася 21 жовтня в одному з дитсадків на вулиці Софіївська. Діти були на прогулянці, аж раптом на них впало дерево. Через це травмувалися:

5-річний хлопчик,

4-річна дівчинка.

До лікарні також звернулася вихователька дитсадка. Загалом на подвір'ї під час прогулянки були 18 дітей та вихователі. Хлопчика та дівчинку доставили до Кременчуцької дитячої лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

4-річна дівчинка була у важкому стані, в неї були тяжкі травми голови.

У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Санкція передбачає 3 роки обмеження або позбавлення волі.

У Кременчуці на дітей впало дерево / Фото "Телеграф"

Що цьому передувало

Напередодні синоптики та рятувальники попередили про погіршення погоди в Україні. Зокрема можливі шквальні пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. У ДСНС порадили утриматися від прогулянок у парках, де є високі старі дерева, а також не залишати авто поблизу них.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої дитини...