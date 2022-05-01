Померла художниця-шістдесятниця Любов Панченко, яка місяць потерпала під час окупації Бучі

У Бучі, що на Київщині, померла відома художниця-шістдесятниця Любов Панченко. Вона належала до плеяди митців, які активно розвивали українську культуру в часи хрущовської відлиги.

Відповідну інформацію повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук. Він написав про це 30 квітня.

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Після місяця важкої окупації померла Любов Панченко

Наша громада нині зазнала великої втрати – Буча і вся Україна збідніли на ще один щедрий, неповторний талант. На 85-му році життя відійшла у вічність почесна громадянка міста, лауреатка премії імені Василя Стуса, художниця-модельєрка Любов Панченко,

– написав посадовець.

Також він розповів декілька фактів про шістдесятницю. Зокрема:

вона з середовища патріотів-шістдесятників, які попри тиск Кремля розвивали українську культуру в часи радянської цензури;

вся її творчість мала яскраво виражений український колорит, через що художницю переслідували, а її картини приховували.

"Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали", – розповів мер міста.

Під час окупації Бучі шістдесятниця голодувала

Видання "Україна Молода" писало, що художниця протягом місяця окупації Бучі голодувала. Згодом її евакуювали й доправили до лікарні. Завідувачка Музею шістдесятництва Олена Лодзинська розповіла, що жінку шукали, адже не знали, де вона.

"Любов Михайлівну 2 квітня привезли в столичну лікарню, але ми ще про це не знали й шукали її по всіх усюдах: нам давали якісь інші зовсім адреси, ходили різні чутки. І лише, коли її вже в цій 5-й лікарні переводили з одного відділення в інше нарешті хтось зреагував, що ж лежить запит-пошук на людину", – розповіла Лодзинська.

Тоді завідувачка пояснювала, що шістдесятницю кілька разів переводили, а потім намагались вирішити питання щодо подальшого перебування. Адже тоді в художниці був необхідний дозвіл.

Коротко про життя та діяльність Любові Панченко

Джерело: "Вікіпедія"