Померла Людмила Янукович, – ЗМІ

Померла Людмила Янукович. Мовиться про дружину президента-втікача Віктора Януковича.

Вдповідну інформацію оприлюднив політехнолог та блогер Володимир Петров. Про це стало відомо 23 січня.

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Померла Людмила Янукович

Людмила Янукович померла годину тому (допис опублікований 23 січня о 21:49 – 24 канал),

– написав Петров.

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