Була беззаперечним авторитетом: померла мати прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона
Джерело:The Telegraph
У сім'ї прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона – втрата. У віці 79 років пішла з життя мати політика Шарлот Джонсон-Уол.
Художниця померла в одній з лондонських лікарень, про причини смерті наразі відомостей немає. Однак, як пишуть британські ЗМІ, в 40 років у жінки діагностували хворобу Паркінсона.
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Під час інтерв'ю у 2008 році вона повідомила: "Я намагаюся малювати кожен день, якщо можу, хоча мені доводиться часто бувати в лікарні".
Мені все ще вдається малювати, хоча моя рука раптово робить абсолютно ненавмисні рухи, які майже доводять мене до сліз,
– поділилася тоді Шарлотта Джонсон-Уол.
До слова, Telegraph зазначає, що Борис Джонсон неодноразово відгукувався про матір як про "беззаперечний авторитет" у своїй родині.
- За словами політика, саме найближча жінка прищепила йому рівну цінність кожного людського життя.
Що відомо про Шарлотту Джонсон-УолБатьки Бориса Джонсона розлучилися у 1979 році. Через 10 років Шарлотта вийшла заміж за історика Ніколаса Уола, з яким кілька років прожила у США, а після його смерті повернулася до Великої Британії.
Джонсон-Уол активно займалася живописом. У Сполучених Штатах і Великій Британії часто проводилися виставки її робіт. Жінка відома багатьом як портретистка, але також писала й натюрморти та міські пейзажі.