Померла на місці: на Кіровоградщині на тротуарі авто збило дівчину
Джерело:"Новини Кіровоградщини"
У Світловодську, що на Кіровоградщині, внаслідок аварії загинула 27-річна дівчина. Водійка Mazda виїхала на тротуар та "допустила наїзд на перехожу".
Аварія трапилась орієнтовно о 4 годині ранку 1 вересня. Цю інформацію виданню підтвердили в поліції.
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На Кіровоградщині авто на смерть збило дівчину
Речниця ГУ Нацполіції області Віталіна Бевзенко розповіла, що водійка авто Mazda виїхала з проїжджої частини на пішохідну доріжку та "допустила наїзд на перехожу".
Потерпіла 1994 року народження отримала тілесні ушкодження та загинула на місці,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Зверніть увагу! Якщо провину за цією статтею доведуть, то винним загрожує ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
У поліції розповіли, що вирішують питання щодо затримання водійки автомобіля Mazda. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини трагедії.
На Кіровоградщині трапилась трагічна аварія / Фото "Новини Кіровоградщини", "Світловодськ"
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