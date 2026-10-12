Померла найстарша жителька України Олена Рибалко: вона рятувала воїнів УПА та пережила Голодомор

У віці 109 років померла найстарша жителька України Олена Рибалко, яка пережила Голодомор і присвятила життя медицині. Жінка була зв'язковою Української повстанської армії, таємно лікувала поранених повстанців і очолювала лікарню на Львівщині.

Трагічну звістку повідомили на сайті Львівської міськради.

Що відомо про Олену Рибалко?

Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині. Її батько Кирило був воїном Української Народної Республіки та фундатором Української автокефальної православної церкви, а у 1937 році його розстріляв НКВС.

Мати жінки була останньою з української гілки графів Потоцьких – вона померла під час Другої світової війни.

Сама ж Олена пережила Голодомор 1932 – 1933 років і присвятила своє життя медичній справі.

Порятунок повстанців та робота в лікарні

Під час роботи лікаркою жінка таємно допомагала пораненим повстанцям, надавала їм медичну допомогу та виконувала роль зв'язкової.

Згодом вона тривалий час працювала головною лікаркою Пустомитівської районної лікарні.

Олена Рибалко залишалася у професії до 89 років. Серед її пацієнтів у різні часи були видатні українські діячі, зокрема поет Дмитро Павличко та історик Іван Крип'якевич.

У січні 2025 року ми розповідали, що на 105-му році життя в селі Прибилів на Івано-Франківщині померла зв'язкова УПА Марія Атаманюк.

У серпні того ж року на Львівщині пішла з життя Ганна Кульчицька, відома під псевдонімами "Марта" та "Мала". Вона залишила по собі вагомий спадок, писала патріотичну поезію та присвятила своє життя Україні.