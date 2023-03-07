Боролася за життя 11 місяців: померла речниця ДСНС, яка постраждала від ракетного удару

У вівторок, 7 березня, померла речниця ДСНС Дніпропетровщини Євгенія Дудка. Вона боролася за життя 11 місяців.

Євгенія Дудка отримала поранення під час повторної ракетної атаки на дніпровський аеропорт 10 квітня 2022 року, коли рятувальники ліквідовували наслідки попередньої.

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"11 місяців боротьби. Десятки операцій. Але, на жаль, Богу ти потрібна на небесах. Я кохаю тебе. Пробач мене, що не зміг тебе врятувати", – написав її чоловік Ігор Гетало.

Рятувальниця перенесла понад одинадцять операцій. 31 травня 2022 року її відвезли на лікування до Німеччини.

У лютому 2023 року вона повернулася у Дніпро.

Що відомо про обстріл Дніпра 10 квітня

Євгенія разом із чоловіком Ігорем та іншими рятувальниками потрапили під повторний російський ракетний удар по аеропорту в Дніпрі 10 квітня 2022 року. Речниця ДСНС отримала найтяжчі поранення.

Спершу рятувальниця проходила лікування в Дніпрі, потім її доправили до клініки "Шаріте" в Німеччині. У лютому 2023 року вона повернулась в Україну, оскільки була незадоволена лікуванням за кордоном.

Через кілька днів після повернення вона відвідала своїх колег. 24 лютого рятівниця написала пост, у якому розповіла про свої спогади про 24 лютого 2022 року.

Війна кардинально змінила моє життя. Забрала здоров'я, мою улюблену справу і не дала насолодитися сімейним життям. І на мою долю прийшлося дві війни – з конченим російським світом і війна за виживання,

– написала вона.



Євгенія разом з колегами / Фото з фейсбук

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами “За мужність” ІІІ ступеня рятувальників Дніпропетровщини, які потрапили під обстріл російських військ в міжнародному аеропорту 10 квітня. Орденами нагороджені шестеро фахівців: капітани служби цивільного захисту Ігор Габієвський та Микола Яковлєв, майори служби цивільного захисту Ігор Гетало, Дмитро Грибанов та Євгенія Дудка, старшина Олександр Дерманець.