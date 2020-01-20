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      У ДТП загинула Соломія Островська – власниця львівської клініки Genesis

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      У ДТП на Житомирщині загинула Соломія Островська / Колаж 24 каналу

      У страшній ДТП загинула 25-річна Соломія Островська – засновниця львівської клініки естетичної медицини Genesis. Аварія трапилася ввечері 19 січня поблизу села Кам'янка на Житомирщині.

      Деталі аварії

      Поліція Житомирської області повідомляє, що 25-річна львів'янка їхала у напрямку Києва за кермом автомобіля Nissan Juke.

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      За попередніми даними, дівчина виїхала на зустрічну смугу і там зіткнулася з вантажівкою "Volvo", якою керував 30-річний житель Закарпатської області. Унаслідок аварії вона загинула на місці події.


      Авто Соломії Островської після ДТП на Житомирщині / фото Варта 1

      Поліція не називає імені загиблої. Проте з соцмереж стало відомо, що жертвою аварії є власниця клініки Genesis Соломія Островська. Вона поверталася до Києва після відпочинку в австрійських Альпах.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Livigno morning #skitime #wintertime

      Допис, поширений Solomia Ostrovska (@solomiaostrovska)

       

      Що відомо про Соломію Островську? 25-річна львів'янка, засновниця і головна менеджерка клініки Genesis Esthetic Clinic. У 2019 отримала нагороду на премії ТОП-50 успішних жінок Львівщини.

      Згідно з інформацією на її фейсбук-сторінці, вона також заснувала і керувала проектами WoW Conference, Mounirproducts.ua, Seamless1 UA.

      Вищу освіту Островська здобула на факультеті міжнародних відносин у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

      Реакція знаменитостей на загибель Островської

      Однією з перших на смерть Соломії Островської відреагувала українська ведуча Ольга Фреймут. Вони були подругами.

      "Пішла з життя моя близька подруга – Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії", – написала Фреймут.

       

      Журнал RiaUkraine, який вніс Островську до найуспішніших жінок Львівщини, також висловив співчуття її рідним та близьким.

      Друзі та знайомі Соломії Островської також публікують у соцмережах спогади про неї та висловлюють співчуття її рідним.

       

       

       

       

      Як варити рис: рецепт правильного приготування
      сьогодні
      18905
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Житомира Новини Львова
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