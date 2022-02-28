Невідомі зламали твіттер журналістки та видають себе за Зеленського: допоможіть їх зупинити

Невідомі зламали твіттер-акаунт австралійської журналістки й видають себе за Президента України Володимира Зеленського. Вони збирають нібито "пожертви" в криптовалюті.

Цей акаунт телезірки Меліси Дойл перейменували з використанням символів, які схожі на справжні літери. Тому тепер він називається – Володимир Зе л е н сьkٟий. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на зламаний твіттер.

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Створили фейковий фонд

Ми закликаємо вас не довіряти жодним сторінкам посадових осіб, якщо в їхньому підписі використана підозріла символіка.

Молімося за всіх, хто зараз в Україні! Пожертвуйте криптовалюту на підтримку українця! Давайте зупинимо війну. Хай буде МИР. Пожертвуйте тут:.//.www.help****.org,

– написали шахраї.



Публікація зламаного твіттеру журналістки / Скриншот 24 каналу

Злочинців можна зупинити

Щоб зловмисники не могли й далі наживатися на війні України з кремлівськими загарбниками, потрібно зробити лише кілька дій:

перейдіть за цим посиланням;

натисніть на зображення трьох крапок біля кнопки "Читати";

надішліть скаргу з поміткою "профіль зламано".



Кнопка скарги в соцмережі / Скриншот 24 каналу

Будьте особливо пильними навіть у соцмережах. Зараз це вкрай необхідно для того, щоб побороти ворога.



Головні правила кібербезпеки / Зображення СБУ