Невідомі зламали твіттер журналістки та видають себе за Зеленського: допоможіть їх зупинити
Невідомі зламали твіттер-акаунт австралійської журналістки й видають себе за Президента України Володимира Зеленського. Вони збирають нібито "пожертви" в криптовалюті.
Цей акаунт телезірки Меліси Дойл перейменували з використанням символів, які схожі на справжні літери. Тому тепер він називається – Володимир Зеленсьkٟий. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на зламаний твіттер.
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Створили фейковий фонд
Ми закликаємо вас не довіряти жодним сторінкам посадових осіб, якщо в їхньому підписі використана підозріла символіка.
Молімося за всіх, хто зараз в Україні! Пожертвуйте криптовалюту на підтримку українця! Давайте зупинимо війну. Хай буде МИР. Пожертвуйте тут:.//.www.help****.org,
– написали шахраї.
Публікація зламаного твіттеру журналістки / Скриншот 24 каналу
Злочинців можна зупинити
Щоб зловмисники не могли й далі наживатися на війні України з кремлівськими загарбниками, потрібно зробити лише кілька дій:
- перейдіть за цим посиланням;
- натисніть на зображення трьох крапок біля кнопки "Читати";
- надішліть скаргу з поміткою "профіль зламано".
Кнопка скарги в соцмережі / Скриншот 24 каналу
Будьте особливо пильними навіть у соцмережах. Зараз це вкрай необхідно для того, щоб побороти ворога.
Головні правила кібербезпеки / Зображення СБУ