Помічника гауляйтера Херсонщини Сальдо підірвали в автомобілі. Мовиться про ігоря телегіна.

Відповідну інформацію повідомили в телеграм-каналі "Скринька Пандори". Інформація про інцидент з'явилась пізно ввечері 22 серпня.

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Помічника сальдо підірвали в авто

Ймовірно, помічника гауляйтера Херсонщини сальдо ігор телегін був підірваний сьогодні (мовиться про 22 серпня – 24 канал) о 18:20 в автомобілі,

– мовиться в повідомленні.

Станом на 23:23 22 серпня офіційна влада не підтвердили та не спростувала цю інформацію. Тож вона може бути цілком правдивою, адже раніше вже була спроба замаху на самого сальдо.

У сальдо – рак

Військовослужбовець тероборони та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що посеред липня володимира сальдо госпіталізували в тимчасово окупованому Херсоні. Адже у сальдо – онкологія.

Начебто у нього там планова операція, бо він хронічно хворіє. Але до цього він лікувався в Ізраїлі, вільно пересувався, робив собі операції. Ми всі розуміємо, яким є рівень ізраїльських клінік,

– пояснив Хлань.

Він припускав, що, ймовірно, долю сальдо вирішить карма ще до приходу у місто бійців ЗСУ. Наприклад, гауляйтеру може просто не вистачити препаратів для проведення операції, яка є для нього вкрай необхідною.

Раніше у різних телеграм-канал писали, що нібито сальдо отруїли. Проте підтверджень цієї інформації також не було. Тільки у серпні ці дані "підтвердили" окупанти.

Варто пригадати, що сам сальдо довгий час був мером Херсона та народним депутатом, тому має чимало впливу на регіон. Проте й він замислюється над власною безпекою. Зокрема, він:

зрозумів, що жодної гарантії безпеки не може бути навіть для настільки впливової у регіоні людини;

зокрема тому, що існують як підкилимні ігри всередині російського болота, так і славетні українські партизани, які показали себе вкрай ефективно.

Коротко про спроби знищити сальдо

11 липня речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що у Херсоні спробували підірвати гауляйтера володимира сальдо.

У липні його хотіли підірвати з допомогою саморобної бомби. На жаль, вибухівку виявили раніше, ніж вона вибухнула.

Варто відзначити, що це не перша спроба ліквідувати зрадника. Проте досі жодна не була успішна.

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