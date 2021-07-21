Помічника Трампа мільярдера Томаса Баррака звинувачують у шпигунстві

21 липня 2021 , 07:45
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Джерело:

BBC

Радника і приятеля експрезидента Дональда Трампа Тома Баррака звинувачують у справі про шпигунство. Йдеться про роботу на користь уряду Об'єднаних Арабських Еміратів.

Томаса Баррака звинувачують у незаконному лобіюванні інтересів ОАЕ. Адвокат Баррака заявив, що його підзахисний не визнає звинувачень.

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У чому звинувачують Томаса Баррака

У спробі вплинути на зовнішню політику США на користь ОАЕ. Міг робити це Баррак тоді, коли він був агентом Еміратів – за даними американського слідства, з 2016 до 2018 року. Він є останнім ексчиновником Трампа, якому загрожують федеральні звинувачення.

Тома Баррака звинувачують у:

  • змові;
  • перешкоджанні правосуддю;
  • проведенні кількох неправдивих заяв у ФБР під час інтерв'ю 2019 року.

У справі обвинувачення, яке налічує 7 сторінок, також фігурують:

  • 27-річний Меттью Граймс, який працює на пана Баррака,
  • громадянин ОАЕ Рашид Султан Рашид Аль Маліка Альшахі.

Зазначається, що жоден із трьох фігурантів не повідомили генерального прокурора США про те, що вони діють у США як агенти іноземного уряду. Виконувач обов'язків помічника генерального прокурора Марк Лесько заявив, що характеристика, наявна в обвинувальному висновку, "є нічим іншим як зрадою" чиновників США, включаючи самого Дональда Трампа.

Що відомо про Томаса Баррака

Джерело: Forbes

  • Онук ліванських іммігрантів, які переїхали до Лос-Анджелеса.
  • Створив статок завдяки купівлі недобросовісних активів.
  • Томас Баррак заснував Colony Capital в 1991 році, щоб купувати погані позики на нерухомість у збанкрутілих компаній S&L.
  • Його фірма управляла активами на 34 мільярди доларів, включаючи 18 мільярдів доларів на 16 комерційних об'єктів нерухомості та фонди.
  • У 2013 році він увійшов до списку мільярдерів Forbes зі статком у понад 1 мільярд. 
Автор: Вероніка Климська