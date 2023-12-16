Помилкове вбивство ізраїльських заручників у Газі: ЗМІ описали останні секунди життя полонених

Солдати Армії оборони Ізраїлю випадково вбили трьох своїх співгромадян, яких викрали бойовики ХАМАС. Представник ЦАХАЛ пояснив, що відбувалося у Газі перед цією трагедією.

Вбивство трьох громадян Ізраїлю, які були заручниками ХАМАС, сталося у п'ятницю, 15 грудня. Бійці ЦАХАЛ помилково застрелили Йотама Хаїма, Самера Талалка та Алона Шамріза.

До теми ЦАХАЛ заявив, що "помилково" вбив заручників ХАМАС у Газі

Що сталося перед трагедією

Як пояснив представник ЦАХАЛ, троє чоловіків вийшли з будівлі в десятках метрів від позиції ізраїльських військових. Ці заручники були без сорочок. Вони махали білим прапором. За словами неназваного військового чиновника, принаймні один із солдатів "відчув загрозу та відкрив вогонь". Видання зауважує, що стріляв по них більше, ніж один боєць Армії оборони Ізраїлю.

Двоє ізраїльських заручників загинули одразу на місці. Третій із вогнепальними пораненнями забіг назад у будівлю. Після цього солдати ЦАХАЛ почули крик про допомогу на івриті, і командир бригади наказав припинити вогонь. Однак пролунав ще один постріл. У результаті третій заручник помер пізніше. Наразі уточнюється, який з пострілів забрав його життя.

Як відреагував ЦАХАЛ на вбивство заручників

Представник ЦАХАЛ назвав цей інцидент трагічною подією. Він наголосив, що ці військові порушили правила ведення бойових дій Армії оборони Ізраїлю.

Цей чиновник також пояснив, що у тому районі тривають інтенсивні бої. Палестинські бойовики пересуваються у цивільному одязі, вдягаючи кросівки та джинси. За його словами, ХАМАС намагається затягнути бійців ЦАХАЛ у пастки.

У сотнях метрів від цього місця була будівля з маркуванням SOS, і ми все ще перевіряємо, чи є зв’язок між цією будівлею та заручниками,

– заявив співрозмовник.

Він припустив, що заручники перед трагедією могли втекти або бути покинутими викрадачами.

, прессекретар ЦАХАЛ Даніель Хагарі повідомив, що Армія оборони Ізраїлю офіційно визнала вбивство трьох заручників на півночі Сектора Гази. З його слів, солдати помилково прийняли цих чоловіків за "загрозу". ЦАХАЛ взяв відповідальність на себе. Наразі триває розслідування.



Помилково вбиті ізраїльські заручники / Фото CNN

Яка доля спіткала інших заручників ХАМАС