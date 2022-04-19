Помирають у знятих із трупів бронежилетах: мобілізовані на Донбасі гинуть тисячами

Російські окупаційні війська не здатні налагодити забезпечення тисяч примусово відправлених на війну всім необхідним. Зокрема через це підрозділи мобілізованих зазнають величезних втрат. Вибивають зі стану боєздатності захисники України й батальйонні тактичні групи армії Росії.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, командири російських загарбницьких формувань відзвітували своєму керівництву про величезні втрати серед особового складу. При цьому окупанти значно занижують кількість загиблих та поранених.

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Станом на 18 квітня у лікарнях окупованої території Донбасу перебувають понад 11 тисяч поранених строковиків, кадрових російських військових і мобілізованих в ОРДЛО.

Понад 10 тисяч загиблих

Згідно з даними, які передали українським спецслужбам агенти з "міністерств охорони здоров'я" ОРДЛО, на окупованій Донеччині медики намагаються врятувати життя 7093 особам. Серед них – 4061 боєць армії Росії та 3032 мобілізованих окупантами особи.

На Луганщині з пораненнями у лікарнях перебувають 4324 загарбники. Зокрема, 2301 армієць ЗС Росії та 2023 мобілізованих.

Переважна більшість "трьохсотих" – з осколковими пораненнями кінцівок. Ледве не кожному з них ампутували руку або ногу. Врятувати кінцівки лікарі часто не можуть, бо банально не мають технічної можливості кваліфіковано та вчасно проводити операції всім, кому вони потрібні.

Крім того, російське командування суворо заборонило медикам проводити адекватне сортування для визначення черги надання допомоги пораненим. Першочергово лікарі мають приймати росіян, навіть якщо у них немає шансів вижити. Мобілізовані отримують допомогу за залишковим принципом.

Насправді ж кількість травмованих під час боїв на Донбасі є набагато вищою. Просто у звіти для російського командування вносять "оптимістичні" цифри. Те, що на Донеччині більше поранених, пояснюється більшою протяжністю фронту.

Що ж стосується загиблих, то "офіційні" цифри так само значно занижені. Російські офіцери звітують про 1854 "задвохсочених" у так званій "ДНР". 1243 з них – військові армії Росії. На Луганщині констатували смерть 967 осіб зі зведених російсько-терористичних бандформувань. Понад 700 загиблих перебували у складі російських батальйонних тактичних груп, які перекинули для участі у повномасштабному нападі.

Загиблих серед росіян, згідно зі статистикою, набагато більше, аніж мобілізованих, однак це лише на папері. Річ у тому, що втрати росіян хоча б приблизно рахують. Цифри вбитих серед мобілізованих насправді нікого не цікавлять, окрім, звісно, родичів "двохсотих", яким кажуть, що "захисник "республіки" пропав". Загалом з початку бойових дій лише на Донбасі загинули понад 10 тисяч мобілізованих чоловіків.

Мобілізовані ходять у скривавлених дірявих бронежилетах

Оскільки російське командування закидає бійців ЗСУ "гарматним м'ясом", ніхто з представників армії-окупанта не переймається захистом життя мобілізованих. Лише деякі з них отримали так звані бронежилети, але насправді вони не здатні витримати навіть попадання пістолетного патрона. Про здатність захисту касок часів Другої світової взагалі казати нема чого.

Тисячі мобілізованих отримали зброю з урізаним боєкомплектом, просили командування хоча б якось пояснити, як нею користуватися, та багато разів запитували щодо надання їм бронежилетів та шоломів. Через бажання хоча б якось вижити мобілізовані почали масово зривати бронежилети із загиблих росіян. Офіцери марно намагаються їм заборонити носити подібні спецзасоби, оскільки перебування у місцях дислокації сотень бійців у скривавлених та дірявих БЖ серйозно підриває моральний дух і армії Росії, і самих мобілізованих.