Владимир Путин с помощью миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши отвлекает внимание Евросоюза от войны на Донбассе. Одновременно усиливая наступление на информационном и энергетическом фронтах.

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Россия обвинила Запад в военной активности в Черном море и натравила Александра Лукашенко на границы Евросоюза. Она же играет газом, как финкой в Питерской подворотне.

Под этот шумок не исключено, что Путин пойдет в наступление на Украину. Прямое, с автоматами и танками.

Миграционный кризис на границе

Лукашенко и Путин устроили настоящий миграционный кризис на границе Европейского Союза – гнусную гибридную войну. Батька не просто пропускает мигрантов, жаждущих немецких пособий, он их приглашает и сопровождает.

По разным данным, стоимость такой "путёвки" начинается от 2 тысяч евро за человека. Ещё надо заплатить за визу в Беларусь, которую посольства республики охотно выдают выходцам с Ближнего Востока в любой стране.

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Конечно, санкции ударили по белорусскому бюджету. Лукашенко не только побирается в России, он зарабатывает на чём может. Будет конфисковать имущество у белорусов за призывы к санкциям, тем самым санкциям за репрессии и геноцид внутри страны.

Лукашенко нужно дать денег

Также Лукашенко собирает дань с беженцев, хотя по виду многие из них больше похожи на боевиков. И торгуется с Путиным за место под кремлевским солнцем.

Возможно, именно этот белорусский палаточный фронт и есть одна из тех самых услуг, за которую Россия оказывает помощь Беларуси и продаёт дешёвый газ.

То есть Лукашенко нужно дать денег, иначе он вас завалит трупами беженцев. Потому что российского бюджета не хватает заштопать всю белорусскую экономику.

Белорусские силовики отвозят мигрантов автобусами прямо на границу, а потом смыкают ряды, чтобы те не вернулись назад. Скорее всего, Лукашенко не ожидал от Польши такого отпора.

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Государственный терроризм

Однако польская сторона поняла всё совершенно правильно. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее "государственным терроризмом".

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За его словами, ситуация на границе – тихая месть Лукашенко за поддержку Польшей демократических выборов в августе 2020 года.

Ангела Меркель в разговоре с Путиным попросила его принять меры в отношении президента Лукашенко. Она лучше всех европейских политиков знает президента России и понимает, кто стоит за спинами этих самых беженцев на самом деле.

Ещё все понимают, что Лукашенко – всего лишь пешка. Максимум его способностей – убивать беззащитных белорусов и захватывать самолёты.

Поэтому он никогда бы не решился на такой шаг без поддержки Кремля.

И беженцы, которые так стремятся в Германию, почему-то учили русский язык. Вопрос, почему эти люди не едут работать в Польшу легально, как тысячи других иностранцев, конечно, открыт.

ЕС обвиняет Россию

В этой истории слишком много России. И даже российские бомбардировщики летали над белорусской частью приграничной территории, чтобы посмотреть на результат своих деяний.

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Евросоюз и ООН прямо обвиняют Россию в этом миграционном кризисе. Недаром глава Еврокомиссии пригрозила новыми санкциями не только Беларуси, но и российскому "Аэрофлоту".

Хотя доля этой авиакомпании в перевозке беженцев не такая уж большая. Но это работает вот так. Европа тоже может давать ассиметричные ответы. И это чисто политический шаг, ведь ни одна авиакомпания не может спрашивать пассажиров, зачем они летят.

Россия присутствует в этой истории не только политически, но и физически.

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Польские пограничники задержали россиянина на своей границе – за пособничество нелегалам. В Кремле назвали обвинения в свой адрес безответственными и неприемлемыми.

Мол, Европа сама во всём виновата и что подобное говорят Украине с 2014 года.

Итак, ещё раз: тысячи людей с определенной целью открыто приехали в Беларусь, их там встретили и проводили до границы. Но Польша не рада нелегалам.

Теперь эти люди сидят без еды и лекарств в ноябрьском холодном лесу, а виновата, конечно же, Европа и вообще весь Запад. В том числе, что они нормально живут и что мигранты не хотят оставаться в гостеприимной Беларуси, а в России их и вовсе не ждут.



Тысячи мигрантов сидят без еды и лекарств в ноябрьском холодном лесу / Фото Getty Images

Вся российская, белорусская пропаганда и официальные лица в унисон обвиняют США и Евросоюз в том, что они разрушили Ирак и Сирию. В дестабилизации всего Ближневосточного региона.

Но разве Россия не принимала участия в Сирии? Разве Советский Союз не был в Афганистане? Когда снова возник кризис, афганцы цеплялись за американские борты, а российские летали полупустыми.

И этим так называемым беженцам от силы 20 – 25 лет.

Большая политика Путина

Лукашенко не только наплевать на новые санкции, он недвусмысленно заявил, что будет дальше, если границу не откроют или не пойдут на переговоры с ним. Белорусь уже несколько месяцев требует обсуждения с Евросоюзом проблемы мигрантов.

Россия дёргает за ниточки, а говорить надо с марионетками. Прям как на Донбассе!

Всё это – часть большой политики Владимира Путина по принуждению Запада к покаянию "за Украину" и дружбе на кремлевских условиях. Всё та же месть, но планы подполковника ФСБ куда дальновиднее, а приёмы тоньше.

Лукашенко и его эмигрантская осада Польши – это один фронт.

Второй – информационно-дипломатический.

С традиционной истерикой Россия заявляет о какой-то небывалой военной активности в Черном море. Несколько самолетов стран-членов НАТО и целых 2 корабля США! И тут же добавляют про Украину – что мы не бежим на встречу в нормандском формате.

Третий фронт России – постоянный – это энергетика, газ и уголь.

Здесь Кремль пытается бить и по Европе, и по Украине, не жалея снарядов. В своей манере – через Воронеж.

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Лукашенко уже проговорился, что перекроет подачу газа в Европу через Беларусь. Но несмотря на бесконечные стоны Ольги Скабеевой по поводу замерзающей Украины, наша страна, две трети необходимого газа добывает сама.

А Россия, в ущерб собственному детищу – Евразийскому экономическому Союзу – остановила поставки угля в Украину из Казахстана через свою территорию. Хотя по логике и по закону, это нельзя сделать в рамках того самого Союза.



Александр Лукашенко проговорился, что перекроет подачу газа в Европу через Беларусь / Фото Getty Images

От Украины Путин не отстанет

От Украины Путин не отстанет, это ясно. Крым он считает своей собственностью, а с остальной частью нашей страны, как ему кажется, надо только подождать. И отступать Россия никуда не будет.

Всё своё немалое влияние в мире, деньги, ресурсы будет использовано для подавления соседей и укрепления власти империи на континенте. И тех же беженцев в случае необходимости легко перенаправят в направлении Украины.

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Тогда нас не только будут обстреливать, но и сделают виноватыми перед Европой, ведь у нас и своих беженцев полно. Беженцев на своей земле – стараниями России.

Пока в Украине ещё есть выборы, пока наши политики ещё боятся оказаться в мусорном баке и помнят Майданы, у нас точно не будет таких безумных действий и игры в поддавки Кремлю.