Очільник Енергодара попередив містян про репресії після ліквідації місцевого гауляйтера

Місто Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС перебуває в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення. 3 лютого 2023 від вибуху власного авто загинув колаборант та заступник керівника окупаційної "поліції" Євгеній Кузьмін, через що окупанти посилили репресії.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, колаборант брав участь в тортурах над мешканцями міста та працівниками АЕС.

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Могли ліквідувати росіяни

Дмитро Орлов переконаний, що зрадника вбили росіяни, бо він був свідком злочинів, які вчиняли окупанти. Міський голова також вважає, що російські спецслужби будуть й надалі зачищати колаборантів.

Дмитро Орлов розповів про ситуацію в Енергодарі після вбивства колаборанта: дивіться відео

"На мою думку – це була ліквідація спецслужбами самої Росії, бо він був свідком багатьох злочинів, які вчиняли окупанти. Такої долі чекає, мабуть, більшість колаборантів, які також подібні злочини скоювали", – сказав Дмитро Орлов.

За словами міського голови Енергодару, після вибуху росіяни проводять обшуки в будівлях та будинках мешканців, які розташовані навколо місця події.

Зараз репресивні дії будуть посилюватись, принаймні останній тиждень – це точно,

– сказав Орлов.

На думку Дмитра Орлова, росіяни вже самі розуміють, що процес деокупації неминучий, а тому вони самі почали процес ліквідації місцевих колаборантів, які були свідками їх злочинів. За словами міського голови, зараз найважливіше – це зберегти життя місцевих мешканців, а після звільнення міста – почати відбудову та відновлення всієї інфраструктури.

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