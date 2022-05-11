"Помстилися" за посла: у Москві облили посольство Польщі червоною фарбою

Вхід до посольства Польщі в Москві невідомі облили червоною фарбою. Ймовірно, це "помста" за свого посла.

Чоловіки підійшли до воріт посольства та залили червоною фарбою таблицю на одній із будівель та вікно. Посольство розташоване на вулиці Великій Тишинській.

До речі У Варшаві напали на російського посла: облили червоною фарбою

У Польщі чекають пояснень

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна підтвердив інцидент, пише Onet. Він розповів, що табличку з польським гербом облили. Дипломат чекав на поліцію.

Тим часом глава польської дипломатії Марцін Пшидач наголосив, що чекає від російської сторони роз'яснень та встановлення винних. Він додав, що будь-які спроби такої реакції на ситуацію, що була у Варшаві, ​​абсолютно неприйнятні.

В мережі оприлюднили відео з місця подій.

Пропагандисти згодом написали, що ситуація вже спокійна. Мовляв, комунальники прибирають біля посольства. Додали, що польська влада вважає інцидент хуліганством.

У Польщі напали на російського посла

У Варшаві 9 травня російський посол Сергій Андрєєв намагався покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів. Там його зустріли активісти з українськими та польськими прапорами. Вони облили Андрєєва червоною фарбою. Люди кричали "рашисти" та "путін х*йло". Однак росіянин, обляпаний штучною кров'ю, таки поклав квіти до пам'ятника, а потім у супроводі поліції поїхав з кладовища.

Цей випадок одразу підхопили кремлівські пропагандисти. Вони опублікували відео, щоправда, без звуку. Потім заявили, що російські дипломати під час інциденту на радянському цвинтарі у Варшаві серйозно не постраждали.

Після інциденту міністерство закордонних справ Росії викликало до себе посла Польщі Кшиштофа Краєвського. Висловили усний протест та просили вибачень. Натомість польська влада відреагувала доволі спокійно. Інцидент назвали прикрим та таким, що не повинен був статись. Додали, що дипломати користуються особливим захистом, незалежно від політики, яку проводять уряди, які вони представляють.

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