Понад 10 тисяч вбитих і багато знищеної техніки: статистика втрат ворога від Міноборони

5 березня 2022 , 09:42
Читать новость на русском

Джерело:

Міністерство оборони України

Російські загарбники продовжують зазнавати нищівних втрат на фронті. Станом на 6 ранку 5 березня, окупанти уже втратили понад 10 тисяч особового складу.

Дані від Міністерства оборони ще уточнюють. Причина цього – інтенсивність боїв, а відповідно й постійна зміна статистики втрат.

Зауважте Як минула ніч у регіонах України: загальне зведення

Статистика втрат ворога станом на 5 березня

  • загиблі – понад 10 тисяч осіб;
  • 269 танків;
  • 945 броньованих машин;
  • 105 артилерійських систем;
  • 50 реактивних систем залпового вогню;
  • 10 засобів ППО;
  • 39 літаків;
  • 40 гелікоптерів;
  • 409 автомобілів;
  • 2 катери;
  • 3 безпілотники;

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Іван Магуряк