Понад 10 тисяч вбитих і багато знищеної техніки: статистика втрат ворога від Міноборони

Російські загарбники продовжують зазнавати нищівних втрат на фронті. Станом на 6 ранку 5 березня, окупанти уже втратили понад 10 тисяч особового складу.

Дані від Міністерства оборони ще уточнюють. Причина цього – інтенсивність боїв, а відповідно й постійна зміна статистики втрат.

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Статистика втрат ворога станом на 5 березня

загиблі – понад 10 тисяч осіб;

269 танків;

945 броньованих машин;

105 артилерійських систем;

50 реактивних систем залпового вогню;

10 засобів ППО;

39 літаків;

40 гелікоптерів;

409 автомобілів;

2 катери;

3 безпілотники;

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