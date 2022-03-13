Нові дані щодо втрат росіян у війні з Україною: понад 12 тисяч осіб, 374 танки
13 березня 2022 , 09:12Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного наступу Росії на Україну від 24 лютого і по 13 березня окупанти втратили орієнтовно 12 тисяч осіб особового складу.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Помітно, що окупанти із кожним днем зазнають нових великих втрат.
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Загальні бойові втрати противника: детальніше
- особового складу – понад 12 тисяч осіб;
- танків – 374 одиниці;
- бойових броньованих машин – 1 226 одиниць;
- артилерійських систем – 140 одиниць,
- РСЗВ – 62,
- засоби ППО – 34,
- літаків – 74,
- гелікоптерів – 86,
- автомобільної техніки – 600,
- кораблі /катери – 3,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць.
Зауважимо, що інформація ще уточнюється, оскільки через інтенсивні бої рахувати точно – важко.
Варто глянути – великі втрати окупанта: дивіться відео