Понад 1200 українських дітей зникли безвісти з моменту нападу Росії

Через віроломне вторгнення Росії в Україну, гинуть та зникають безвісти діти. Долі мільйонів людей покалічені.

З 24 лютого до 14 травня 2022 року в Україні через напад Росії вже зникли безвісти понад 1200 дітей. Таку сумну статистику навела уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук.

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За даними координаційного штабу з питань захисту прав дітей в умовах воєнного часу, за час війни надійшли 1112 звернень про безвісне зникнення 1214 дітей,

– сказала вона.

За словами Герасимчук, у розшуку на сьогодні залишаються 90 українських дітей.

Що робити батькам, коли зникла дитина

За даними на ранок, 14 травня, в Україні з моменту широкомасштабного нападу Росії вже загинули 227 дітей та понад 420 отримали поранення.

Є правила, які можна застосовувати не лише, коли дитина зникла, але й коли батьки втратили з нею контакт із певних причин. Уповноважена радить:

якщо ви не знаєте, де ваша дитина, насамперед зверніться до Нацполіції;

лише після цього допомагайте правоохоронцям власним розшуком.

"Можливо саме в цей момент дитина перебуває на території України і її планують вивезти. Тому дуже важливо в першу чергу звернутися до поліції", – пояснила уповноважена.

Росіяни вбивають українських дітей

В Україні за час війни зафіксували чимало випадків, коли невинні діти помирають через обстріли російських загарбників. Жінка, яка вибралася з блокадного Маріуполя, розповіла моторошну історію. Її будинок росіяни нещадно розстрілювали з усіх боків. А від розриву "Граду" там загинув півторарічний малюк.

Ще один трагічний випадок трапився у лікарні Дніпра. Там пішов з життя 11-річний хлопчик із Золотого, що в Харківській області. Через обстріли Росії він перебував у вкрай важкому стані.

Ще 12 травня на Херсонщині від обстрілів російських загарбників травмувалися 2 дітей. Росіяни тоді обстріляли село Добрянка, що у Бериславському районі. Унаслідок цього поранень зазнав 9-річний хлопчик. Також розстрілювали евакуаційну колону, де постраждала 10-річна дитина, яка сиділа в одній з автівок.

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