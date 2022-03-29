Понад 1500 загиблих росіян і знищений комбриг: під Харковом окупанти нарощують сили через втрати

У боях під Харковом ЗСУ розбили 2 батальйонно-тактичні групи та ліквідували командира бригади, полковника Дениса Курила. Окупанти стали нарощувати сили.

Втрати однієї 200 окремої мотострілецької бригади склали понад 1500 військовослужбовців. Це найбільший розгром за один раз від початку війни.

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Ліквідували командира

Під Харковом також ліквідували командира 200 бригади, полковника Дениса Курило. У ЗСУ додали, що "українське сафарі 2.0" триває.



Денис Курило / Фото з фейсбуку СтратКом ЗСУ

Окупанти нарощують сили

Через значні втрати ворог наростив війська окремим підрозділом зі складу 1-ї танкової армії. Також загарбники продовжують застосовувати авіацію та артилерію по Харкову та Барвінковому, намагаються захопити Ізюм.

Тривають бої в районі населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка, Тихоцьке.

Цікаво – Втрати ворога станом на 29 березня: