Майже 800 айфонів: на українсько-польському кордоні виявили контрабанду продукції Apple

На міжнародному пункті пропуску "Шегині" на Львівщині митники виявили контраманду продукції Apple. У мікроавтобусі, за кермом якого був 35-річний чоловік, знайшли 2 332 одиниці техніки.

Контрабандист перевозив як і нову, так і вживану техніку. Понад 1 700 одиниць продукції Apple були невживаними.

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Техніка була різноманітною

В результаті огляду авто, прикордонники та поліція виявили 775 телефонів IPhone різних моделей, 1 300 навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.

Більшість техніки нова, у вжитку були майже 600 одиниць. Контрабанду чоловік перевозив у багажнику мікроавтобуса під старими запчастинами.

Усю продукцію митники вилучили, а її сумарну вартість підраховують. Чоловіка затримали правоохоронці.

Митники вилучили контрабанду техніки Apple / Фото ЗУ Держприкордонслужби

Контрабанда в Україні: останні новини

В аеропорті "Львів" митники затримали українця, турка та двох азербайджанців. Усі вони намагалися провезти одяг на суму 1 мільйон гривень.

В тому ж таки аеропорті затримали двох українок та громадянку Туркменістану, які везли підроблений одяг на 250 тисяч гривень.

Двоє українців намагалися привезти до Польщі 132 живих раків, які на території ЄС перебувають під охороною. Чоловіків затримали, а тварин відвезли до зоопарку.

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Текст публікації Західного управління Держприкордонслужби

Сьогодні у міжнародний автомобільний пункт пропуску «Шегині» на в'їзд в Україну прибув мікроавтобус марки «Мерседес» під керуванням 35-річного громадянина України.

Прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблену перевірку автомобіля.

За результатом огляду в багажному відділенні автомобіля під вживаними запчастинами виявили: 775 телефонів IPhone різних моделей, нових та тих, що були у вжитку, 1300 навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.

Загальна кількість нової техніки - 1738 одиниць, вживаної - 594. Уся техніка вилучена працівниками митниці. Вартість товару встановлюється.