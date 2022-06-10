Понад 2 тисячі ракет за три місяці: хронологію вибухів в Україні показали у короткому відео

За 3 місяці війни Росія запустила по Україні не менш як 2 100 ракет. Більшість із них влучили в приватні будинки, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Медіакомпанія Ukraine in World представила інтерактивну карту, на якій коротко викладено, коли та куди прилітали російські ракети.

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Інтерактивна карта вибухів в Україні

За 1,5 хвилини відео показано з якою силою війська окупантів розстрілюють міста України. Загалом, за приблизними підрахунками, за цей час в Україну прилетіло 2 100 ракет. 633 із них – запустили із Білорусі.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що окрім понад 2 тисяч ракет, випущених Росією по Україні, за час повномасштабного вторгнення було зафіксовано 2 628 появ російських бойових літаків в українському небі.

Хронологія вибухів в Україні: дивіться відео

Карат бойових дій, станом на 107 день війни

Станом на 10 червня, найзапекліші бойові дії тривають на Півдні та Сході України. Актуальну інформацію про ситуацію на фронті опублікували у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках у Гомельській області залучили спецбригаду внутрішніх військ МВС Білорусі. Вони охороняють кордон країни.

На Сіверському напрямку ворог не проводив активних дій, утім, російські окупанти обстріляли з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.

На Слобожанському напрямку загарбники активізували до 30 батальйонних тактичних груп. Вони здійснюють атаки з метою сковування дій Збройних Сил України, чим перешкоджають подальшому просуванню та виходу на лінію Державного кордону.

На Донецькому напрямку ворог продовжує атакувати українських захисників по всій лінії фронту. Ракетних та авіаударів завдали також і по мирних населених пунктах. Водночас цієї доби активних бойових дій на Лиманському напрямку не зафіксовано. Але є інформація щодо обстрілів з артилерії населених пунктів Григорівка та Серебрянка. Також повідомляють про спробу штурму на Бахмутському напрямку, росіяни зокрема пробували атакувати населені пункти Ниркове та Миколаївку. Українські захисники дали їм відсіч.

На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках Росія здійснює систематичні обстріли українських захисників для сковування їхніх дій.

На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують вести оборону. Для посилення угруповання противник перемістив підрозділи. Вживає заходів з інженерного обладнання раніше зайнятих рубежів – є встановлення мінних загороджень в районі Високопілля.

До речі – Окупанти намагаються штурмувати Слов'янськ: карта бойових дій на 10 червня